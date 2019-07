Choc ai Fori Imperiali: si masturba davanti una famiglia con 3 bambini. Salvato dal linciaggio dei presenti

Si è infilato una mano nei pantaloni e, guardando una famiglia che stava pranzando in un ristorante all'aperto che affaccia su via dei Fori Imperiali, si è iniziato a masturbare. A salvarlo dal linciaggio dei presenti inferociti il tempestivo intervento dei Carabinieri di piazza Venezia che hanno bloccato l'uomo, un 47enne romano, portandolo in caserma.

I fatti. Tutto è iniziato intorno alle 14:45 di sabato 13 luglio all'altezza di largo Corrado Ricci, in pieno giorno. La famiglia vittima del maniaco stava pranzando. I cinque, turisti spagnoli, erano seduti: mamma e padre da un lato e i tre bambini, tra cui due gemelle, tra i 9 e i 13 anni dall'altro. A poca distanza da loro l'uomo.

Il 47enne, fissandoli, si è infilato una mano nei pantaloni per poi iniziare una masturbazione. Il padre dei tre bambini spagnoli, notata la scena, prima ha urlato all'uomo di smettere poi si è alzato per invitarlo, ancora, a desistere. Notata la scena, i presenti hanno preso le difese dei turisti accerchiando il romano.

Ad intervenire ci hanno quindi pensato i Carabinieri di piazza Venezia che, mentre stavano pattugliando l'area, hanno notato il trambusto e si sono precipitati salvando letteralmente l'uomo da un probabile linciaggio. Il 47enne, bloccato, è stato portato in caserma e denunciato per atti osceni in luogo pubblico.