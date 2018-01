Esce da lavoro e non fa ritorno a casa, ore d'ansia per i familiari di Massimo Scorsoni

E' uscito da lavoro nel primo pomeriggio facendo perdere le proprie tracce. Ore d'ansia per i familiari di Massimo Scorsoni, 55enne romano, sparito da ieri 9 gennaio. Residente in zona Marconi, l'uomo, con sindrome di down, è uscito dalla sua casa di via Macedonio Melloni come tutte le mattine e si è recato a lavorare con il bus in via di Grottaperfetta, dove è un operatore del Servizio Giardini. Uscito dal posto di lavoro alle 13:30 è poi scomparso.

Massimo Scorsoni scomparso da casa

Di corporatura robusta, alto 1,50 Massimo Scorsoni porta degli occhiali da vista con montatura nera. Come spiegano i familiari è andato a lavoro nella sede del Servizio Giardini che si trova in via di Grottaperfetta, angolo via Pico della Mirandola. Uscito nel primo pomeriggio l'ultimo avvistamento è stato fatto dai colleghi alla fermata del bus Ambrosini/Leonori (che si trova all'incrocio fra via Attilio Ambrosini e via di Grottaperfetta).

L'appello dei familiari di Massimo Scorsoni

Al momento della scomparsa Massimo Scorsoni indossava delle scarpe antinfortunistiche ed i pantaloni da lavoro (verdi con bande grigio catarinfrangenti), un cappotto nero, guanti neri, scarpa e cappello di lana, entrambi neri. Aveva con sè un borsello ed il badge di lavoro.

Denuncia in polizia

Con il telefono cellulare spento, i familiari di Massimo Scorsoni hanno sporto denuncia di scomparsa al commissariato di polizia. Come spiega il nipote Nicola Fraschetti, l'uomo è tifosissimo della Lazio e, dopo aver letto della festa per i 118 anni della società, potrebbe aver cercato di raggiungere piazza della Libertà. Chiunque abbia informazioni su Massimo Scorsoni può contattare il seguente numero telefonico: 3497934909.