E' morto Massimo Ruggeri, storico conduttore della Signora in Giallorosso

È morto nella notte a 69 anni Massimo Ruggeri giornalista e storico conduttore televisivo del programma 'La signora in giallorosso'. Sono decine i messaggi di condoglianze arrivati sui social alla famiglia da parte dei tifosi affezionati ai suoi programmi e dei colleghi giornalisti del mondo dell'etere romano.

"Te ne sei andato in silenzio, da Signore quale sei sempre stato, tu fedele compagno di viaggio della Signora ...in giallorosso , ciao Massimo ci mancherai", ha scritto Max Leggeri.

"La Signora in Giallorosso così come Gol di Notte sono una tradizione che da decine e decine di anni rappresentano un appuntamento che tiene compagnia a centinaia di migliaia di tifosi specie di quelli con qualche anno in più.

Un affettuoso abbraccio alla famiglia ed alle tante persone che lo ricordano", ricorda Luca Di Bartolomei.

Una bruttissima notizia in un momento orribile. Era un faro per tutta la #Roma calcistica, un esempio per tutti. Una figura importante se ne è andata e ha lasciato un vuoto enorme in tutti noi. Addio #MassimoRuggeri, guida la nostra #ASRoma da lassù... 💛❤🙏🏻 March 16, 2020

Un 2020 maledetto.



Un abbraccio grande alla famiglia di Massimo Ruggeri e a tutti i ragazzi che hanno lavorato con lui.



