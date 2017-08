Massimiliano Bottoni, il turista romano trovato morto in Brasile

Massimiliano Bottoni, romano di 54 anni, è stato ritrovato privo di vita in Brasile, nella cittadina di Armação de Búzios. L'uomo, nella Capitale residente all'Eur, è stato ritrovato in un un garage, riverso a terra in una pozza di sangue.

Per il suo omicidio gli investigatori brasiliani hanno arrestato due persone, una prostituta di 28 anni e un 36enne che, secondo quanto ricostruito dalla polizia brasiliana, sarebbe stato ingaggiato dalla 28enne brasiliana per occultare il corpo. Nessun giallo, almeno apparentemente. Da chiarire però definitivamente il movente.

Secondo la polizia brasiliana dietro l'omicidio ci sarebbe una lite con un amico brasiliano sul compenso per alcune donne al festino: la rissa sarebbe degenerata e Bottoni accoltellato a morte.

La 28enne brasiliana arrestata compare tra le sue amicizie facebook. Gli amici di Bottoni hanno però riferito che quest'ultima non è mai stata in Italia. Bottoni viveva nel quartiere dell'Eur ed era un appassionato di fotografia. Separato da anni dalla moglie, lascia due figli.