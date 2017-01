Massi sulla Pontina, danni ad un automobilista. E sul web è psicosi

Incubo massi sulla via Pontina. Un automobilista, la sera del 1 gennaio, all'altezza dello svincolo per Castel Romano a causa della presenza di un grosso sasso sulla carreggiata ha subito danni alla sua vettura finita fuori strada riportando la foratura di un pneumatico e ammaccature varie.

Diverse le chiamate alla Polizia Stradale di Aprilia che è subito intervenuta per disporre la rimozione del sasso e mettere in sicurezza la viabilità. "Ci sono ben 15 automobilisti che hanno subito danni", la denuncia di Marco. Gli agenti, sul posto, hanno appurato tuttavia la presenza di un solo masso e di una sola auto danneggiata. L'automobilista alla guida non è rimasto ferito.

Sul web, però, la preoccupazione perché l'episodio possa riapetersi dilaga. Già in passato situazioni simili si sono verificate su via Cristoforo Colombo, mentre sulla via Pontina solamente di recente sta salendo l'angoscia per il rischio massi in strada. "L'incidente l'ho subito all'altezza della baraccopoli, in direzione Roma. Ho rischiato di morire", ha scritto la vittima del danno sul gruppo Facebook 'Noi Pendolari della Pontina'.

In poco tempo, la preoccupazione è diventata psicosi. Qualcuno punta il dito contro i residenti della baraccopoli, altri sulla scarsa manutenzione della via Pontina, altri ancora su una ragazzata. "Serve una bella telecamera così si hanno le prove", propone Loredana. La Polizia Stradale, dopo i rilievi del caso, sta monitorando la zona e invita tutti gli automobilisti a mantenere la calma, suggerendo maggiore prudenza alla guida.