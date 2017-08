A Tor Marancia i funerali di Martina, morta in un incidente. Nainggolan dona maglia della Roma

Una bara bianca, palloncini fucsia, lacrime, silenzi e anche lunghi applausi. Tor Marancia, oggi 25 agosto, si è stretta intorno alla famiglia Verelli per dare l'ultimo saluto a Martina la ragazza di 18 anni morta nella notte tra il 17 e il 18 agosto in un terribile incidente stradale. Nella chiesa Nostra Signora Di Lourdes amici, parenti e residenti del quartiere si sono stretti intorno a mamma Luana e papà Stefano.

Tanti i momenti toccanti, così come numerosi sono gli striscioni e i mazzi di fiori che hanno invaso via di Tor Marancia, luogo della tragedia. "Daje amica mia", "Ciao dolce angelo", "Abbiamo detto per sempre e così sarà": alcune delle scritte che si leggono. "Tor Marancia si è svegliata stamattina con un unico pensiero, andare a fare un ultimo saluto alla piccola Martina, la rabbia e il dolore sono gli unici sentimenti che ci avvolgono", il sentimento comune dei residenti del quartiere.

Il ricordo di Nainggolan e la maglia autografata

Martina, che aveva compiuto 18 anni appena quattro giorni prima di morire, amava il reggaeton, la musica e, da tifosa della Roma, Radja Nainggolan che aveva incontrato più volte. Lo aspettava fuori Trigoria e a volte sotto casa all'Eur per una foto o semplicemente un saluto.

Una vera e propria fan. Il Ninja, insieme alla moglie Claudia, appena saputo della tragica notizia hanno fatto visita alla famiglia di Martina regalando una maglia della Roma con tanto di foto e dedica. Poi il ricordo su Instagram: "Un altro angelo ha preso il volo. Ho avuto il piacere di conoscerla qualche tempo fa, tifosissima della Roma e di mio marito. Buon viaggio Marty, ovunque tu sia".

Anche Radja si è unito al dolore degli amici e della famiglia, condividendo su Twitter le foto che Martina gli dedicava. Il numero 4 della Roma, prima del match dell'Olimpico contro l'Inter, insieme ad un gruppo di tifosi giallorossi e residenti di Tor Marancia porteranno allo stadio uno striscione in memoria di Martina e un mazzo di fiori.

Il legame tra Martina e il 22enne ferito

A rendere ancor più triste la vicenda il legame, amoroso, tra Martina e il ragazzo alla guida della Fiat 500. Dai profili social dei due balza all'occhio l'amore reciproco. Immagini di abbracci e baci che si susseguono. Sempre insieme, come l'altra sera. I due erano in auto. Lui stava riaccompagnando lei, poi la tragedia. La 500, per cause ancora da accertare, ha perso aderenza sull'asfalto per poi ribaltarsi e finire la propria corsa contro una Toyota Rav 4, una Twingo e una Nissan Micra parcheggiate in via di Tor Marancia.

Un impatto terribile che ha trasformato quel punto, a pochi passi dalla Colombo, in un un groviglio di lamiere. Immediati i soccorsi. Inutili per Martina Verrelli deceduta all'arrivo all'ospedale Sant'Eugenio a cause dei traumi riportati. Il ragazzo di 22 anni alla guida dell'auto, invece, è stato trasportato in codice rosso al San Giovanni. Da prassi per il giovane è scattata la denuncia per "omicidio stradale colposo".

Oggi sarà Fiera della Vittoria. Della sua Squadra del Cuore. Del suo Idolo che è anche il Mio @OfficialRadja ❤💛 Per Martina .. 😇 pic.twitter.com/vzSlie5g25 — Manuel Rulli (@manuelrulli) 20 agosto 2017

