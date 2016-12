Ragazza di 30 anni muore durante una partita di beach volley

Tragedia sul campo di beach volley. Martina Hauber, ragazza di 30 anni, è morta mentre stava giovando con gli amici una partita il 26 dicembre alle Casermette di Latina. Verso le 19 di ieri sera Martina, dopo aver accusato un malore, si è accasciata ed è morta.

Un dramma che, come scrive Latina Today, ha colpito l’intera città: Martina Hauber si era incontrata con gli amici per una partita amatoriale di beach volley quando improvvisamente si è accasciata al suolo. Immediato è scattato l’allarme ma per la giovane i soccorsi si sono rivelati inutili, purtroppo per lei non c’è stato nulla da gare.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri. Un malore la probabile causa del decesso della giovane.