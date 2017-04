Cronaca Pigneto / Via Giovannoli Alò

Marranella, sorpresi a forzare porta con una lastra: arrestati mamma e figlio

I due sono stati bloccati dai Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante mentre tentavano di introdursi in un appartamento: manette per la madre, il minorenne è stato invece associato al centro di via Virginia Agnelli