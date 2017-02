Pomezia: fermati per un controllo, in casa un market della droga

In casa nascondevano un vero e proprio market della droga. Succede a Pomezia dove i Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno arrestato un 31enne ed un 22enne originari del Marocco, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso di uno specifico servizio nelle aree popolari, i due uomini sono stati notati mentre cedevano ad un 24enne di Torvaianica 5 grammi di marijuana.

Alla vista dei Carabinieri i due hanno provato a dileguarsi, ma sono stati raggiunti e bloccati. A seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di altre dosi nascoste anche presso l’abitazione che condividevano ed era utilizzata come base di spaccio.

Complessivamente sono stati sequestrati 4 grammi di cocaina, 128 grammi di marijuana e 163 grammi di hashish, più il bilancino di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento delle singole dosi. I due pusher dopo l’arresto sono stati accompagnati in caserma in attesa del processo con rito direttissimo. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Roma come assuntore di sostanza stupefacente.

