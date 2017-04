Torpignattara: market della droga in casa, nascosti in una poltrona 15mila euro

Un supermecato della droga a Torpignattara. E' quanto gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Casilino, hanno scoperto a casa di un 25enne di Siracusa arrestato per per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi giorni i poliziotti diretti da Pasquale Fiocco, avevano svolto una serie di attività finalizzate al contrasto dell'attività di spaccio nel quartiere con arresti e sequestri di sostanze stupefacenti e, dopo aver monitorato alcuni tossicodipendenti della zona, hanno individuato uno spacciatore che aveva trasformato la sua abitazione in un supermercato dello spaccio, dove si poteva facilmente acquistare cocaina e hashish.

Gli agenti della Polizia di Stato avevano inoltre accertato che negli ultimi giorni, il giovane pusher aveva ricevuto un ingente quantitativo di stupefacente che avrebbe venduto in gran parte nel fine settimana.

Individuato il supermercato della droga in un appartamento di Torpignattara, gli agenti hanno effettuato una perquisizione.

Durante i controlli, il 25enne ha ammesso di detenere dello stupefacente e ha consegnato ai poliziotti una cassettina metallica contenente 2 bustine di cocaina, un panetto di hashish e circa 340 euro in contanti.

Nella successiva perquisizione, nascosta nell'imbottitura di una poltrona della camera da letto, gli agenti hanno trovato una piccola cassaforte di metallo al cui interno c'erano 15.340 euro in contanti in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione. Rinvenuti e sequestrati altri due bilancini e materiale vario per il confezionamento delle dosi. A conclusione delle indagini, per il 25enne sono scattate le manette.