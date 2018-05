Picchia e maltratta la moglie disabile, marito violento allontanato da casa

Per anni aveva subito minacce, insulti e percosse del marito senza mai denunciarlo per paura di ulteriori ritorsioni. Ormai esasperata e supportata dalla figlia, la settimana scorsa la donna disabile di 79 anni è andata al commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, a raccontare la sua triste storia.

Marito violento picchia moglie disabile

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno raccolto le sue dichiarazioni ed hanno recuperato le relazioni fatte, in diversi momenti, dagli agenti chiamati dai vicini di casa ed intervenuti per le liti tra i coniugi. La vittima, rassicurata dai poliziotti, ha così riferito tutto ciò che negli ultimi anni aveva subito dal marito, un uomo di 75 anni ultimamente dedito anche all’abuso di alcool, che non aveva perso occasione per insultarla, minacciarla e, a volte, picchiarla.

Marito violento allontanato da casa

Ad avvalorare le sue affermazioni, numerose testimonianze dei vicini di casa, che più volte avevano chiamato le forze dell’ordine ed erano anche intervenuti direttamente per cercare di fermare l’uomo. Inviato tutto all’Autorità Giudiziaria, quest’ultima ha emesso, a carico del 75enne, un decreto di allontanamento dalla casa familiare, eseguito dagli agenti: finalmente la donna potrà ritrovare un po’ di serenità.