Picchia la moglie davanti alla loro figlia di 3 anni: fermato marito violento

Ancora un episodio di violenza sulle donne a Roma. Questa volte a Tor de' Schiavi. In manette un marito violento di 40anni che ha picchiato la moglie, coetanea romana, davanti la loro figlia di tre anni. E' successo in via Anagni.

I pianti di una bambina e il sottofondo di urla e minacce, hanno attirato l'attenzione di un condomino, che ha chiamato il NUE 112. L'immediato intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ha evitato il peggio. I militari attirati dai forti gemiti della bambina, una volta entrati all'interno, hanno bloccato l'uomo mentre stava picchiando la moglie, per futili motivi, non curante della presenza della figlia di appena 3 anni.

La donna, in sede di denuncia, ha riferito ai militari che il compagno non era nuovo a questi episodi, solo che in passato non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo.

Per questo motivo l'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli.