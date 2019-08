Mario Cerciello Rega, un mese fa il tragico omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri

E' passato un mese dalla tragica morte di Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dei Carabinieri è deceduto in via Pietro Cossa a Roma per 8 coltellate, inferte da Finnegan Lee Elder arrestato poche ore dopo insieme a Gabriel Christian Natale Hjorth.

Sul caso, tuttavia, la Procura di Roma continua a indagare dopo aver acquisto ulteriori documentazioni per determinare chi fosse realmente in turno la maledetta notte in cui è morto il 35enne di Somme Vesuviana. Finnegan Lee Elder ha spiegato di aver reagito con violenza perché aveva paura di "essere strangolato, di essere oggetto di un'aggressione quella notte, non sapeva che fosse un carabiniere". I legali dell'americano hanno deciso di ricorrere al Riesame.

Nel frattempo, dopo 30 giorni, il dolore resta grande. La Regione Lazio, attraverso una nota e un tweet, ha voluto ricordare Cerciello Rega attraverso una nota del Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità, Gianpiero Cioffredi: "Abbracciamo i suoi familiari e l'Arma dei Carabinieri rinnovando il nostro dolore per il brutale omicidio che ha spezzato la vita di un giovane Servitore dello Stato nell’adempimento del proprio dovere. Nel commosso pensiero a tutti i militari che hanno testimoniato con l'estremo sacrificio il loro attaccamento alle istituzioni esprimiamo la nostra gratitudine e riconoscenza più sincera all'Arma dei Carabinieri, presidio incrollabile a garanzia della libertà, della sicurezza dei cittadini, della Costituzione e della pacifica convivenza". Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, ha assicurato che la sua città natale non lo dimenticherà.

Cerciello Rega era sposato con Rosa Maria. Figlio di un fabbro e di una casalinga, aveva frequentato la scuola superiore al Manlio Rossi Doria di Marigliano. Aveva un fratello di 31 anni e una sorella di 19.

In servizio nella Capitale, nella stazione di Campo de' Fiori, era grande tifoso del Napoli e prestava, dal 2009, anche servizio come volontario per la delegazione romana dell'Ordine di Malta, distribuendo pasti ai senzatetto e alle persone in difficoltà nelle stazioni di Termini e Tiburtina. Un impegno costante e regolare portato avanti con dedizione e passione. Per questo nel 2013 gli era stata conferita un'onorificenza al Merito Melitense.