Carabinieri ucciso, Roma e l'Italia sono in lutto. Trenta: "Atto vile", Salvini: "Lavori forzati a vita per l'assassino"

Roma è in lutto per la morte di Mario Cerciello Rega, vice brigadiere dei Carabinieri deceduto in servizio questa notte nei pressi del Vatiano dopo essere stato accoltellato da un individuo, probabilmente un cittadino africano nel corso di un servizio per assicurare alla giustizia gli autori di un reato.

Appena avuta la notizia dell'uccisione del vice brigadiere Mario Rega Cerciello il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, ha voluto incontrare i familiari per esprimere loro cordoglio vicinanza. Il militare di 35 anni era tifoso del Napoli, originario di Somma Vesuviana si era sposato fa e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno.



Tanti i messaggi di rabbia e cordoglio, primo tra tutti quello dell'Arma: "Il più vivo dolore per una mancanza che affligge 110 mila Carabinieri. Il più vivo cordoglio ai Suoi cari, che stringiamo in un immenso, unico abbraccio". Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini parla di una "caccia all'uomo per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso il carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa".

Pugno duro chiesto anche del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta: "Stingo in un forte abbraccio sua moglie, la sua famiglia e i suoi cari. Sono vicina all'Arma dei Carabinieri e a tutti agli uomini e le donne che quotidianamente mettono a rischio la loro vita per garantire la nostra sicurezza. Chiedo tolleranza zero per i delinquenti che hanno commesso questo vile atto".

"Giustizia per il carabiniere accoltellato a morte. - aggiunge il Sottosegretario degli Interi Luigi Galletti - Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia del Carabiniere e a tutte le Forze dell'Ordine che ogni giorno si adoperano per la nostra sicurezza. Oggi siamo tutti in lutto, sia fatta giustizia".

"Vorrei esprimere il cordoglio nei confronti della famiglia del giovanissimo carabiniere morto mentre eseguiva il suo lavoro. E' un momento doloroso e di cordoglio, poi sarà necessario attendere gli esiti delle indagini", ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ad Agorà su Raitre.