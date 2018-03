Forte odore di anidride solforosa: evacuati due palazzi per precauzione

Alle 18 circa nel comune di Marino, in località Cava dei Selci, in via Cosimo Maciocco 35, i Vigili del fuoco di Roma sono intervenuti per forti odori di anidride solforosa nei pressi di un'abitazione. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco con il supporto del nucleo Nbcr. Dopo accurate misure strumentali per la quantità di gas, a scopo precauzionale, due piani di una palazzina saranno evacuati dalle famiglie.

L'anidride solforosa è un gas incolore dal tipico odore empireumatico, molto solubile in acqua. La sostanza è fortemente irritante per gli occhi e il tratto respiratorio. Per inalazione può causare edema polmonare ed una prolungata esposizione può portare alla morte.