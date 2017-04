Il compagno le rompe il naso a pugni, lei si barrica in casa bloccando la porta

E' finito l'incubo di una 46enne che, per difendersi dal compagno violento, si era barricata in casa bloccando la porta con un frigorifero. In manette è finito un 41enne romeno. Dopo l'ennesima aggressione, la donna finalmente ha preso coraggio ed ha segnalato alla Polizia la presenza del compagno che, fuori dalla porta, provava a sfondarla con calci e pugni.

Immediatamente gli agenti del commissariato Marino sono arrivati all'indirizzo segnalato ed hanno trovato il romeno, in evidente stato di ebbrezza che cercava di introdursi all'interno. Rassicurata dagli uomini in divisa, la vittima ha spostato il frigorifero che aveva messo dietro l’uscio ed ha aperto, permettendo loro di accedere nell'appartamento.

I poliziotti l'hanno trovata in forte agitazione e con vistose ferite al volto risalenti, a suo dire, alle percosse subite qualche giorno prima. L'aggressore, infatti, le aveva rotto il naso a pugni. Accompagnata al pronto soccorso, ha raccontato agli agenti le violenze e le angherie che da tempo era costretta a subire.

Così, se per il primo episodio aveva ritenuto di non denunciarlo, stavolta la donna ha capito di dover procedere per le vie legali consentendo in tal modo agli agenti di far scattare le manette ai polsi del 41enne condotto quindi a Regina Coeli.