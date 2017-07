Miss Eleganza Lazio 2017 viene dall'Eur: è la 19enne Marika Palomba

E' una 19enne dell'Eur, Marika Palomba, ad essere stata incoronata Miss Eleganza Lazio 2017. La giovane si è imposta ieri sera all’Helio Cabala di Marino

conquistando uno dei titoli più prestigiosi del concorso. Eletta anche Miss Mascotte Lazio, la 17enne Nicole Ceretta.

Il “weekend della bellezza castellano” si è aperto ieri sera al Grand Hotel Helio Cabala di Marino con l’assegnazione di un titolo storico, Miss Eleganza Joseph Ribkoff Lazio 2017, creato appositamente per Sofia Loren nel 1950. Si è trattato della prima di due finali regionali organizzate dalla Delta Events in questo weekend ai Castelli Romani, nell’ambito del 78° concorso nazionale Miss Italia.



Quarantacinque le concorrenti che hanno sfilato lungo la bellissima piscina del grand hotel in tre differenti quadri moda: con il pronto moda dello stilista Joseph Ribkoff, con i costumi Giadamarina e con il classico body da gara.

Ha presentato lo spettacolo Margherita Praticò, per la regia di Mario Gori.

Per effetto del nuovo regolamento sono sette le ragazze che sono finite sul podio per la successiva fase ad eliminazione diretta. Ecco la graduatoria finale:



Prima classificata, Miss Eleganza Lazio 2017 è Marika Palomba, nata a Roma il 20/01/98 (19 anni) e residente all’Eur, occhi azzurri, capelli castani, alta 172 cm. Diplomata al liceo classico, è iscritta al 1° anno di Scienze delle comunicazioni a Roma III. Pratica danza da 10 anni e ama leggere. Il suo sogno è quello di vincere Miss Italia e di diventare una “donna in carriera” nel settore moda.

Seconda classificata FEDERICA FRANCIA, nata a Roma il 27/02/97 (20 anni), ma residente a Viterbo.

Capelli biondi, occhi azzurri, alta 176 cm. Dopo aver conseguito il diploma di liceo in scienze umane, studia infermieristica. Ha praticato nuoto per molti anni e ora pratica fitness. Ama ascoltare musica e uscire con gli amici.

Anche lei sogna di vincere Miss Italia.



Terza classificata JESSICA DI IORIO, nata a Roma il 30/08/91 (26 anni) e residente a Ferentino (FR)

Capelli biondi, occhi azzurri, alta 172 cm. Diplomata al liceo linguistico, dopo 16 anni di danza pratica ora il fitness e

ama leggere libri. Conduce il tg in una web tv e sogna di aprire una sua attività.



Alle loro spalle si sono classificate: Maria Malandrucco (quarta), Elisa Pepè Sciarria (quinta), Ileana Rita Pia Lentini (sesta) e Barbara Storoni (settima).



È stato inoltre assegnato il titolo di Miss Mascotte Lazio 2017, riservato alle ragazze di 17 anni di età, che consentirà alla vincitrice di accedere direttamente alle finali regionali il prossimo anno.

E la vittoria è andata a NICOLE CERETTA, 17enne dell’Eur, capelli castani, occhi marroni, alta 176 cm. Deve frequentare il 4° anno di liceo linguistico, pratica danza moderna e contemporanea, tennis e nuoto. Ama la fotografia e sogna di diventare una modella affermata o, in alternativa, lavorare nel mondo dello spettacolo.



Per Marika Palomba si spalancano dunque le porte delle prefinali nazionali, in programma dal 27 al 30 agosto a Jesolo (VE), dove giungeranno 210 ragazze da tutta Italia. Solo 30 di esse però prenderanno parte alla finale, in onda l’8 settembre su La7. Per le altre finaliste regionali ci sono invece in palio altri 10 titoli, il primo dei quali, Miss Equilibra Lazio 2017, sarà assegnato domenica 23 luglio in piazza della Corte ad Ariccia (inizio alle 21.30), alla presenza del Sindaco di Ariccia Roberto Di Felice e della neoeletta Miss Roma Roberta Di Re.



Di seguito il calendario delle finali regionali già fissate:



23 luglio: Miss Equilibra Lazio 2017 – piazza di Corte, Ariccia (RM)

30 luglio: Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2017 – piazza Garibaldi, Montecompatri (RM)

4 agosto: Miss Miluna Lazio 2017 – p.le del Convento di S.Francesco, Canino (VT)

5 agosto: Miss Sport Lazio 2017 – Harem, Gallinaro (FR)

8 agosto: Miss Tricologica Lazio 2017 – Castelforte (LT)

12 agosto: Miss Etruria 2017 – p.le Tirreno, Marina di Montalto (VT)

22 agosto: Miss Lazio 2017 – p.le Gravisca, Montalto di Castro (VT)