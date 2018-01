San Basilio, nasconde in auto e in casa sei chili di droga

Sei chili di droga. E' quanto nascondeva un 35enne arrestato dagli investigatori della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, insospettiti dagli strani movimenti intorno all'abitazione dell'uomo. Dopo averlo tenuto d'occhio per qualche giorno, i poliziotti hanno capito che si trattava di un pusher. Gli agenti con l'ausilio dei cinofili, hanno perquisito l'appartamento e la macchina del 35ennne.

Grazie al fiuto del cane antidroga Condor, hanno rinvenuto quasi 5 chili di hashish ed oltre 1 chilo di cocaina. L'uomo dovrà rispondere per violazione della legge sugli stupefacenti.

Un altro spacciatore è finito in manette in zona Aurelio. Forte della posizione strategica del suo appartamento al 13° piano da dove riusciva ad osservare tutti gli spostamenti anomali che avvenivano in strada, gestiva una vera e propria centrale dello spaccio. Sul corrimano del balcone, i poliziotti hanno trovato alcune dosi di cocaina mentre nell'abitazione erano nascosti 800 euro, suddivisi in vari tagli, e tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Per un romano di 44 anni, già agli arresti domiciliari, si sono aperte le porte del carcere.