Camera da letto stupefacente: sequestrati 18 chili di marijuana

Proseguono senza sosta i blitz antidroga dei carabinieri nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata. Nelle ultime 48 ore, infatti, sono finite in manette sei persone.

Giovane nascondeva 18 kg di marijuana

Ieri sera è stata individuata un’abitazione in via Casale del Corvio, in uso ad un 19enne albanese, di fatto senza fissa dimora, dove si pensava potesse esserci un ingente quantitativo di droga. I militari della Compagnia di Frascati sono intervenuti bloccando il giovane e trovando, nascosti nella camera da letto, 18 kg di marijuana divisi in buste di cellophane oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane arrestato è stato portato a Regina Coeli.

Scooter abbandonato diventa "banco di vendita"

Transitando in via dell’Archeologia, invece, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno notato, nei pressi di una nota piazza di spaccio, un 42enne, già noto perché sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma per precedenti di droga. L'uomo armeggiava nei pressi di uno scooter abbandonato sulla strada. Una volta raggiunto e fermato, sono state trovate in suo possesso bustine di eroina e cocaina. Altre bustine dello stesso tipo, contenenti cocaina, eroina e crack, in totale 45, sono state trovate occultate nel motoveicolo, utilizzato dal pusher come “banco di vendita”.

Gli altri arresti

Poco distante, sempre in via dell’Archeologia, i carabinieri hanno arrestato un 26enne romano, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di 40 dosi di eroina e oltre 200 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio e un 43enne della Georgia sorpreso in strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Ieri mattina, infine, padre e figlia, romani di 70 e 31 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari, emessa in data 3 luglio 2018 dal Tribunale di Roma per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.