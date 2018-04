Tenta di eludere posto di blocco, in casa droga pronta allo spaccio

Ha provato ad eludere il posto di controllo dei carabinieri dopo aver palesato segni di nervosismo. Questo quanto ha portato i militari ad effettuare una perquisizione nell'abitazione di un 38enne, incensurato, dove sono stati trovati e sequestrati soldi e sostanze stupefacentii. L'uomo è stato poi arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Posto di blocco a Labico

L'arresto è arrivato nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, finalizzati alla prevenzione e, laddove necessario, alla repressione dei reati. A scoprire il 38enne sono stati i militari della stazione di Labico. In particolare l’uomo era stato fermato da una pattuglia di militari mentre si trovava a bordo della propria autovettura e, fin da subito, ha palesato segni di eccessivo nervosismo.

Perquisizione a Valmontone

La situazione ha spinto i militari ad approfondire le verifiche sul suo conto, durante le quali il 38enne ha tentato di allontanarsi arbitrariamente. Una volta raggiunto, i Carabinieri hanno fatto scattare una perquisizione nel suo appartamento di Valmontone.

Marijuana e denaro

Nella casa, i militari hanno rinvenuto numerose dosi di cocaina e hashish, pronte per essere vendute, circa 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, circa 1000 euro in contanti, vari manoscritti e appunti contabili riconducibili alla sua florida attività di pusher. Il 38enne è stato posto agli arresti domiciliari e, all’esito del giudizio, il Tribunale di Velletri, dopo averne convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti, nell’attesa del giudizio definitivo, l’obbligo di firma in caserma.