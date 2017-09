Coltiva marijuana sul terrazzo di casa: nei guai un 45enne

Coltivava marijuana sul terrazzo di casa. In manette un 45enne, incensurato, arrestato a Spinaceto dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor de' Cenci.

Sul terrazzo dell'abitazione del 45enne è stato trovato un armadio metallico al cui interno era stata creata una vera e propria serra artigianale con lampade al neon e dispositivo termoigrometrico. Nell'armadio sono state scoperte anche due piante di marijuana del peso di 49 grammi circa ed alcune dosi di sostanza stupefacente già essiccata pronte per essere vendute.

In un'altra operazione, invece, un 53enne di Tor de' Cenci è stato invece notato da una pattuglia mentre stazionava con atteggiamento sospetto a lato di una via isolata. Nella sua abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto 108 grammi di cocaina, una parte dei quali già divisi in singole dosi, un bilancino di precisione ed il materiale per confezionare lo stupefacente.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, i pusher sono in attesa del processo con rito direttissimo. Dovranno difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.