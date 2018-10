Dosi di marijuana indosso, due pistole ed un passamontagna in casa: arrestato 24enne

Ha aggredito i carabinieri nel corso di un controllo. Poi la scoperta, prima di alcune dosi di marijuana indosso e poi di due pistole ed un passamontagna in casa. E' accaduto la scorsa notte al Portuense, quando i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli congiuntamente con i colleghi della Compagnia di Pronto Intervento dell’ 8^ Reggimento Lazio, hanno arrestato un 24enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione illegali di armi comuni da sparo.

Marijuana al parco di via Tarra

Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato notato dai militari all’ingresso dell’area verde di via Giulio Tarra ed è stato invitato ad esibire un documento di riconoscimento. Tale richiesta però, ha fatto infuriare l’uomo che si è prima opposto al controllo e poi ha aggredito i Carabinieri. Bloccato dopo una breve colluttazione, i Carabinieri hanno perquisito sul posto il 24enne che è stato trovato in possesso di diverse dosi di marijuana pronte per essere vendute.

Due pistole ed un passamontagna in casa

Successivamente, presso la sua abitazione, i militari hanno trovato, un passamontagna e due pistole; una a salve priva del tappo rosso e una a tamburo modello “ELG” matricola 245, illegalmente detenuta. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, mentre le indagini proseguono per verificare il possibile utilizzo delle armi in eventi delittuosi.