Marijuana in dispensa e piante coltivate in casa, lo spaccio fai da te di un 47enne

Nascondeva marijana nei barattoli e coltivava piante in casa. Nella serata di martedì 1 ottobre, i carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno tratto in arresto un 47enne di origini napoletane, responsabile dei reati di spaccio in flagranza e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, nel corso dei frequenti e mirati servizi effettuati, finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, nel corso della serata hanno sorpreso l’uomo nell’atto di cedere due dosi di marijuana ad un cittadino marocchino 36enne.

Immediatamente è scattato il controllo, che ha permesso di rinvenire nella disponibilità del nordafricano le due dosi, e da cui è scaturita la successiva perquisizione domiciliare a carico del 47enne, che ha consentito di trovare all'interno dell'abitazione, in un ripostiglio, un barattolo contenente 50 grammi di marijuana pronta per essere immessa nel mercato, nonché tre piante coltivate in vasi, cariche di infiorescenze per un peso complessivo di quasi un chilo.

L'uomo inoltre era in possesso di tutto l'occorrente per il confezionamento della sostanza, ovvero ritagli di cellophane, grinder e bilancino di precisione, elementi che non lasciano dubbi sull’attività di spaccio posta in essere. Sottoposto a regime di arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovrà rispondere dei reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio.