Ostiense, camera da letto trasformata in laboratorio per coltivare marijuana

Aveva trasformato la camera da letto in un giardino botanico per coltivare marijuana. E' successo in via Ostiense dove un 30enne della provincia di Salerno ma da tempo domiciliato a Roma è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur.

Il giovane aveva organizzato un laboratorio chimico-botanico, con tanto di tenda da campeggio per agevolare la crescita delle piante, ma anche di lampade Hps e un essiccatoio. Nella casa dove il ragazzo aveva allestito una vera e propria piantagione fai da te per la coltivazione di cannabis, i Carabinieri hanno sequestrato tutta l’attrezzatura e 4 piante rigogliosamente fiorite.

L'arrestato, dopo l’udienza di convalida, è stato rimesso in libertà in attesa di processo. Per lui l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti.

