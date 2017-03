Marijuana ed eroina in vendita al Pigneto: la droga nascosta nelle aiuole

Due pusher arrestati in due distinte operazioni di polizia nell’arco di poche ore. Siamo al Pigneto, dove i poliziotti, durante appositi servizi, hanno individuato cittadini stranieri che svolgevano l’illegale attività dello spaccio di droga. Senza fissa dimora, entrambi provenienti dal Gambia (e con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti) sono stati sorpresi in flagranza di reato.

MARIJUANA NELL'AIUOLA - Il primo spacciatore, di 20 anni, è stato intercettato la notte scorsa in piazza del Pigneto. Qui, nel cuore del quartiere della movida del V Municipio, i poliziotti del commissariato Porta Maggiore lo hanno sorpreso mentre cedeva alcune dosi di marijuana, prelevate da una aiuola. Gli agenti lo hanno fermato e trovato in possesso di denaro contante, suddiviso in banconote di piccolo taglio, e di altre dosi di marijuana già confezionate e pronte per la vendita.

EROINA E COCAINA - Il secondo arrestato è invece un cittadino, sempre del Gambia, di 34 anni, anch'egli pregiudicato per reati di droga. L’uomo, su via del Pigneto, stava vendendo dosi eroina ad un cittadino romeno. Perquisito dagli agenti, aveva indosso altre 37 confezioni della stessa sostanza, oltre a alcune dosi di cocaina. Anche per lui sono scattate le manette.

SEGNALATI IN PREFETTURA - I due acquirenti della droga invece, un cittadino italiano ed un romeno, sono stati segnalati alla Prefettura di Roma in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.