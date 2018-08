Busta della spesa da sballo: fermato sulla Tiburtina con oltre quattro chili di marijuana

Una shopping bag da sballo. A portarla un cittadino nigeriano di 36 anni che stava camminando con passo spedito in via Tiburtina. All'altezza via di Tor Cervara, è stato controllato dai Carabinieri dal Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro e arrestato perché trovato in possesso di 4,2 chili di marijuana.

Marijuana nella busta della spesa

L’uomo portava con se una borsa per la spesa e alla vista dei militari ha accelerato ancora di più la corsa. Quando i Carabinieri lo hanno fermato, dalla busta invece della spesa sono spuntate due buste di cellophane sottovuoto che sono risultate contenere la sostanza stupefacente di cui il cittadino nigeriano non ha voluto spiegarne la provenienza.

Arrestato spacciatore a Tor Cervara

La marijuana rinvenuta è stata sequestrata e custodita in attesa di essere versata presso l’ufficio corpi di reato. L’uomo, in attesa del rito direttissimo, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Talenti.