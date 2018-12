Due chili di marijuana in casa, cinque arresti a Borghesiana

Quasi due chili di marijuana in casa, a finire in manette 5 cittadini del Mali, di età compresa tra i 21 e i 29 anni, tutti senza occupazione e con precedenti. La scoperta della sostanza stupefacente da parte dei carabinieri in un appartamento a Borghesiana.

In particolare i militari dell'Arma hanno trovato in un'abitazione di via Bagaladi, dove i cinque erano domiciliari, 2 involucri in cellophane contenenti 1,8 chili di marijuana. Per questo gli abitanti della casa sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I cinque arresti sono arrivati nel corso del fine settimana, quando i carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito una massiccia attività di controllo nei territori di competenza nelle zone di Tor Bella Monaca, Frascati e Grottaferrata, che hanno visto impegnati numerosi militari dei reparti dipendenti. Ad esito delle operazioni, i Carabinieri hanno arrestato altre 5 persone e denunciato altre 3.

Altri 5 pusher sono stati arrestati perché sorpresi a cedere droga ad acquirenti in note piazze di spaccio a Tor Bella Monaca. Nelle loro tasche, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato diverse decine di dosi di cocaina e, in totale, oltre 1.150 euro in contanti, provento dello spaccio. Uno degli arrestati, un 40enne del Senegal, è risultato già colpito dalla misura cautelare del divieto di ritorno nel comune di Roma.

Degli arrestati, due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre gli altri sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

I Carabinieri hanno anche denunciato a piede libero un 42enne moldavo e due cittadini romeni, di 41 e 31 anni, responsabili del tentato furto aggravato presso un’officina meccanica di Grottaferrata. I tre sono stati riconosciuti dalla vittima, proprietario dell’attività, che li aveva messi in fuga.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno identificato 66 persone, eseguito accertamenti su 50 veicoli e controllando 5 esercizi pubblici.