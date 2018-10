Armadio da sballo in cantina: trovati 1,3 chili di marijuana

Un armadio da sballo dentro al quale era nascosto più di un chilo di marijuana. Sono stati i carabinieri della Stazione di Montelibretti ad arrestare un 52enne di Palombara Sabina, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 1,3 chili di marijuana e di materiale per il confezionamento dosi, il tutto occultato all’interno di un armadio collocato in cantina. Il soggetto veniva accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

Controlli dei carabinieri sulla via Tiberina

La scoperta è arrivata nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio eseguiti nei Comuni di competenza dell’area Sabina, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato tre persone in poche ore. I controlli alla circolazione stradale eseguiti lungo la SP Tiberina hanno consentito ai Carabinieri della Stazione di Capena di arrestare per cessione di sostanza stupefacente, un 23enne cittadino del Mali, richiedente asilo politico ed ospite del vicino C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di eroina ad un giovane del posto, indentificato e segnalato quale consumatore alla Prefetto. Il 23enne è stato accompagnato presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

Ordinanza di custodia cautelare

I Carabinieri della Stazione di Mentana, nell’ambito di ordinari controlli stradali, hanno fermato in via Nomentana, altezza località Tor Lupara di Fonte Nuova, un 29enne albanese, risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, per il reato di tentata estorsione aggravata commessa a San Basilio lo scorso anno. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Roma Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Roma.