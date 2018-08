Blitz nella "casa dello spaccio", sequestrati dieci chili di marijuana

Hanno pedinato noti assuntori di droga e così sono arrivati a scoprire la "casa dello spaccio". I carabinieri della Compagnia di Frascati, insospettiti dall'insistente presenza di tossici nella zona di Rocca Cencia, li hanno seguiti arrivando fino ad un appartamento sito in via Barrali.

All'interno hanno sorpreso un albanese di 23 anni, senza fissa dimora ed incensurato, con un sacco contenente 10 kg di marijuana. Inoltre, durante il sopralluogo che è seguito al blitz, sono state rinvenute le tracce di altre buste contenenti dei minimi residui della stessa sostanza stupefacente, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, segno dell'intensa attività di spaccio che si svolgeva tra quelle mura.

La droga è stata sequestrata e custodita in caserma in attesa delle analisi qualitative e della successiva autorizzazione alla distruzione, mentre il cittadino albanese è stato ammanettato e trattenuto in caserma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.