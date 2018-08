Uccide i figli nel sonno con due colpi di pistola, poi si toglie la vita in piazza

Tragedia ad Esperia, piccolo Comune del frusinate dove un pensionato di 70 anni ha ucciso i due figli per poi togliersi la vita con la stessa pistola. Tre colpi, uno per Mariano, 27 anni brillante chimico residente nella Capitale, uno per Isabella 19 anni, promessa della danza e l'ultimo per lui. Gianni Paliotta, il padre di 70 anni che si è tolto la vita dopo aver ucciso i figli nel sonno, aveva studiato tutto a tavolino. Ha aspettato che la moglie Filomena De Angelis, 58 anni insegnante, uscisse per la passeggiata mattutina e poi ha messo in atto il macabro piano. Lo riporta Angela Nicoletti sulle pagine di FrosinoneToday.

Uccide i figli ad Esperia poi si suicida

Una tragedia senza fine, cosi come l'ha definita il sindaco Villani, quella che ha scosso il piccolo paese dei monti Aurunci. Una tragedia avvenuta poco prima delle 8:00 di martedì 21 agosto in un'elegante palazzina di Corso Vittorio Emanuele. A trovare i corpi senza vita dei tre familiari è stata la donna al rientro. Inutile ogni soccorso. Inutile l'arrivo di un elicottero dell'Ares 118. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Frosinone coordinati dal colonnello Fabio Cagnazzo ed il magistrato Roberto Bulgarini Nomi.

Mariano ed Isabella Paliotta uccisi ad Esperia

Un paese sotto choc che non trova una spiegazione. Isabella, gravemente malata ai reni, è riuscita a sopravvivere grazie al trapianto ed alla donazione del rene da parte della madre. Gianni Paliotta da quando era in pensione si dedicava alla politica ed alla cura del suo orto. Mariano dopo la laurea era rimasto a Roma doveva aveva studiato e trovato lavoro in un laboratorio chimico. Era tornato ad Esperia per le vacanze estive.