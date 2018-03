Mariam nata ad Ostia, pestata ed uccisa a Londra da un branco di bulle

La notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore: Mariam Moustafa, 18 anni, è morta. La giovane, italiana di orgini egiziane, si era trasferita da Ostia, dove era nata e cresciuta, in Inghilterra. Amante del mare, postava spesso e volentieri le foto delle spiagge del litorale, del Pontile, dei salti sul lido. Miriam è morta in ospedale dopo 3 settimane di coma. De caso se ne parlerà questa sera a Le Iene.

Il padre voleva far studiare Mariam assieme alla sorella di 15 anni e un fratello di 12 nelle scuole inglesi. Così, 4 anni fa, il trasferimento a Londra. Alla giovane però mancava molto l'Italia. Lo scorso 20 febbraio il fatto. La 18enne, che studiava Ingegneria, era su un autobus con un amico che ha tentato di proteggerla. Non c'è stato molto da fare. Lì una baby gang di 8-10 ragazze che l'aveva presa di mira da qualche tempo l'ha colpita a calci e pugni.

L’aggressione è avvenuta all’esterno del centro commerciale 'Victoria Centre' a Nottingham. Una volta portata in ospedale, al Queen's Medical Center, nonostante dicesse di stare molto male, i medici l'hanno rimandata a casa. La mattina dopo era già in coma. La giovane è rimasta in coma al Nottingham City Hospital per 12 giorni, senza riprendere mai conoscenza fino al momento della morte.