Funerali di Maria Sensi: da Totti a Lotito, tutti uniti per ricordare la moglie dell'ex presidente Franco

Chiesa gremita, omaggi floreali e applausi. A Roma oggi è il giorno dei funerali di Maria Sensi, moglie dell'ex presidente della Roma Franco Sensi, è morta il 14 settembre all'età di 75 anni.

Presso la basilica di San Lorenzo fuori le mura, presenti il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco, il direttore sportivo Monchi, l’amministratore delegato Umberto Gandini e il direttore generale Mauro Baldissoni. Insieme a loro anche il dirigente giallorosso Francesco Totti e il capitano romanista Daniele De Rossi.

In prima fila Rosella Sensi, figlia di Maria e Franco. Tanti i tifosi dentro e fuori la basilica. A rendere omaggio, anche alcuni ex romanisti come Marco Cassetti, Zdenek Zeman, Daniele Pradè, in rappresentanza della Lazio il dirigente Maurizio Manzini, che ha deposto una corona di fiori all'altare, e il numero uno della Sampdoria Massimo Ferrero "qui per essere vicino alla famiglia Sensi per la quale nutro da sempre profondo rispetto. Sono molto arrabbiato con i romanisti. Maria avrebbe meritato una piazza piena, visto che i Sensi hanno regalato uno Scudetto alla Roma".

"Era una grande donna, una moglie ed una madre meravigliosa. Era fiera di essere romana, romanista. Era l'equilibrio di papà, di tutti. Anche in ospedale seguiva la Roma, ci teneva. Porteremo avanti il suo ricordo, ci teneva molto alla donazione del sangue", ha detto Rosella Sensi prima di entrare in chiesa.