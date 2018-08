Mare 'rossastro' a Torvaianica. I bagnanti allertano Arpa e Capitaneria di Porto

Come mai il mare è 'rossastro' a Torvaianica? L'acqua è sporca vicino Pomezia? Tanti bagnanti, allarmati, questa mattina hanno chiamato l'Arpa Lazio e la Capitaneria di Porto per segnare il fenomeno. Per qualcuno è color "ruggine", per altri è più "ambrato". Poco cambia.

"Ho una bimba di 2 anni e mezzo l'ho portata subito a casa", scrive Jessica sui social. "Le amministrazioni devono attivarsi per capire qual è il problema. Ricordo che il nostro sindaco e il responsabile della salute pubblica", denuncia invece Emanuela. "Ho chiamato Arpa e Capitaneria di Porto sollecitando un loro intervento", riporta Alberto.

L'anno scorso un episodio simile capitò tra Fiumicino, Focene e Fregene. Secondo gli operatori dell'Arpa Lazio, coadiuvati dagli uomini della Guardia Costiera di Roma il fenomeno era dovuto alle condizioni meteo di eccessivo caldo, che ha provocato una variazione del valore di ossigenazione dell'acqua, dando vita alla formazione di alghe di colore 'rossastro'.

A Torvaianica, invece, i bagnanti chiedono interventi e restano in attesa dei dati definitivi ed ufficiali delle analisi che verranno fatte. Tra venerdì e sabato, nella vicina Ardea, l'Associazione onlus 'Creature del Mare', durante uno dei campionamenti inerenti lo studio delle qualità delle acque, aveve riscontrato una situazione anomala nel tratto in prossimità della foce del fosso della Moletta con "acqua maleodorante e moria di pesci tra la vegetazione ripariale".