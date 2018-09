Marconi: si rompe conduttura, strada allagata. Residenti senz'acqua

Una conduttura idrica si è rotta a seguito di lavori stradali, allagando così la strada. E' successo oggi 6 settembre nel quartiere Marconi. Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso la strada, i Vigili del Fuoco e i tecnici Acea che dalle 14 stanno lavorando per riparare il guasto.

"Il problema sembrerebbe essere riconducibile ai lavori in corso Italgas - commente il vice presidente del consiglio del XI Municipio Marco Palma - La pressione dell'acqua aveva raggiunto il quarto piano". Sui social, nel frattempo, i residenti denunciano il disservizio. Senza acqua i palazzi di viale Marconi, altezza via Gherardi, in via Mengoli, via Grimaldi, via Lo Surdo, via Fermi e via Luca Valerio.