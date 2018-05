Marconi: furto in gioielleria, ladri in fuga col bottino

Sono riusciti a scassinare la serranda e la porta blindata. Così una banda di ladri è entrata questa notte in una gioielleria in zona Marconi. Il furto poco prima della mezzanotte in un esercizio commerciale che si trova in via Avicenna. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto furto.

Furto gioielleria a Marconi

Con la serranda forzata e danni nella porta blindata della gioielleria, secondo quanto si apprende i ladri hanno rubato oro e gioielli, la cui refurtiva è ancora in corso di quantificazione. Ascoltati alcuni testimoni questi hanno riferito alla polizia di aver sentito dei forti rumori e poi aver visto una banda di ladri allontanarsi a tutta velocità da via Avicenna a bordo di un'auto. Sul caso indagano gli agenti di polizia del commissariato San Paolo, acquisite le immagini di videosorveglianza della zona i ladri sono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine.