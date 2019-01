Marco Vannini, petizione sul web: in 24 ore raccolte oltre 100.000 firme

"Giustizia per Marco Vannini". Da martedì pomeriggio, da quando è stata pronunciata la sentenza di secondo grado che sancisce la riduzione di pena per Antonio Ciontoli, c'è un coro di indignazione unanime che pervade la piazza virtuale come quella reale. Sulla rete a dare concretezza alla rabbia è una petizione su Change.org indirizzata al ministro Alfonso Bonafede. Oltre 100.000 firme raccolte in poco più di un giorno, con l'obiettivo di arrivare a 150.000.

Nella petizione indirizzata al ministro della giustizia si chiede che "il caso venga riesaminato e ai colpevoli data la giusta punizione. Il messaggio che arriva ai giovani da questa sentenza è deleterio e lo Stato non può essere complice di un omicidio".

Immenso è il dolore della famiglia Vannini, ieri apparsa in più trasmissioni televisive. A parlare anche l'avvocato Celestino Gnazi: "Per i genitori di Marco, loro figlio è stato assassinato di nuovo, sentono di aver subito un'ingiustizia. Attendiamo le motivazioni che verranno depositate entro 45 giorni - aggiunge l'avvocato - Ci auguriamo che la Procura generale presenti ricorso in Cassazione perché questa vicenda deve arrivare al vaglio della Suprema corte".

Un caso che indigna anche la politica. Su twitter il ministro Salvini: "Con tutto il rispetto, sono d'accordo con i parenti del povero Marco: è una vergogna! #Vannini". E poco prima Giorgia Meloni: "Quale giustizia permetterebbe mai una condanna a soli 5 anni per aver sparato ad un ragazzo provocandone la morte? Giustizia per Marco Vannini!".