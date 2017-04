Maratona, per la pulizia delle strade Ama in campo con 165 operatori e 50 mezzi

In occasione della XXIII edizione della Maratona di Roma e della stracittadina non competitiva Ama ha predisposto un piano operativo speciale che ha permesso di ripristinare in tempi rapidissimi il decoro nelle aree attraversate dai percorsi della manifestazione. Lo comunica in una nota Ama. Tutte le arterie stradali interessate sono state riaperte alla normale viabilità.

I contenitori rimossi per motivi di sicurezza da via Cavour nel tratto compreso tra largo Corrado Ricci e largo Venosta saranno riposizionati nelle sedi abituali già dalla serata di oggi. Per tutta la durata della manifestazione Ama è stata presente con 165 operatori con l’ausilio di 50 mezzi (furgoncini, spazzatrici, lavastrade, cassoni scarrabili, autobotti, compattatori, officina mobile, ecc.).

Mini-squadre sono intervenute in tempo reale per tutelare il decoro in aree nevralgiche: in particolare la zona di partenza, gli 8 punti di rifornimento e i 7 di spugnaggio, la zona di arrivo. Dopo il passaggio degli ultimi atleti, poi, si sono completate progressivamente le operazioni di pulizia e spazzamento negli altri tratti stradali inseriti nel percorso. Squadre speciali sono intervenute anche nelle vie interessate dalla RomaFun, stracittadina amatoriale di 4 Km., provvedendo al ripristino del decoro urbano. E’ stata garantita la pulizia delle strade intorno al Circo Massimo, compresa l’area interna.

Durante la Maratona, sono stati a disposizione 20 bidoncini blu da 240 litri per la raccolta differenziata del multimateriale e 15 cassonetti per i rifiuti non riciclabili lungo via dei Fori Imperiali, zona di arrivo della maratona Presso il “Marathon Village”, allestito nel Palazzo dei Congressi dell’Eur fino a lunedì 3 aprile, Ama ha infine posizionato 40 ecobox per la raccolta differenziata della carta e del multimateriale e 40 contenitori per il conferimento dei materiali non riciclabili.