Maratona: oltre 300 bagni chimici, ma si orina all'ombra del Colosseo

Quasi 100.000 partecipanti, altrettanti spettatori lungo le strade e media accreditati da tutto il mondo. Un'organizzazione che non ha lasciato nulla a casa, applaudita da istituzioni e partecipanti. Come sempre accade però qualcosa che rovina il quadro c'è. In questo caso a far notizia è una foto, postata sulla pagina facebook del blog Roma fa Schifo. Decine di podisti orinano contro il muro nei pressi della fermata metro Colosseo. Una foto diventata virale e che ha indignato i tanti romani che quotidianamente animano la pagina facebook antidegrado.

Va detto che si tratta di una scena già vista in altre maratone in giro per il mondo. Colpisce però che il tutto avvenga in luogo storico così importante e soprattutto nonostante lungo il percorso siano stati installati oltre 300 bagni mobili destinati sia ai corridori – divisi per maratona e non agonistica di 5 km – che ai numerosi appassionati che seguiranno la corsa.