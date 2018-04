Maratona di Roma 2018: in 100mila al via. Percorso, strade chiuse, trasporti: tutte le informazioni

La Capitale è pronta ad accogliere la carica dei 100mila: domenica 8 aprile si corre la 24esima Maratona di Roma, la 42 chilometri con il percorso più affascinante al mondo. Arriveranno da 131 Paesi diversi i 14mila runners che si sfideranno tra le meraviglie della Città Eterna. Alla Fun Run, la corsa non competitiva di 5 chilometri aperta a tutti, sono previsti invece circa 80mila partecipanti.

Il percorso della Maratona di Roma

Il percorso dell'Acea Maratona di Roma 2018 è identico a quello dello scorso anno con oltre 500 siti di interesse storico, archeologico e architettonico toccati dal tracciato. Un percorso unico al mondo, come testimonia la conferma del patrocinio ricevuto dell'Unesco.

Via dei Fori Imperiali sarà sempre teatro dei due momenti più emozionanti della Maratona: partenza e arrivo. Saranno entrambe all'altezza del Foro di Traiano-Campidoglio: la partenza in direzione di Piazza Venezia, via del Teatro Marcello, l'arrivo invece da via IV Novembre-Piazza Venezia, dunque fronte Colosseo. Il tracciato, mediamente scorrevole, contempla 70 cambi di direzione (nessuna curva a gomito) e circa 7 chilometri di sampietrini. Il percorso tocca quasi tutti i punti più importanti e famosi di Roma e i tre luoghi di culto più noti della Capitale: Basilica di San Pietro, Sinagoga e Moschea.

Le partenze della 24esima Maratona di Roma

I primi a partire saranno gli atleti paralimpici in wheelchair o in handbike alle 8.35, poi scatterà la prima tranche di runner alle 8.40, la seconda alle 8.45 e la terza alle 8.52. Il tempo limite per chiudere la gara e' di 7 ore e 30 minuti. Sarà presente, come da tradizione, anche la sezione fitwalking per i camminatori.

La Fun Run: percorso e partenza

La partenza della Fun Run, invece, avverrà dopo le 9 da via dei Fori Imperiali con l'arrivo fissato all'interno del Circo Massimo. Il percorso di 5 chilometri conquista il cuore della Roma imperiale: partenza al seguito della maratona da via dei Fori Imperiali, di cui segue il tracciato per 1,5 chilometri passando accanto al Teatro di Marcello, Bocca della Verità e costeggiando il Circo Massimo. Poi i rettilinei di via delle Terme di Caracalla, rientrando sul percorso della maratona fino a lambire Porta San Paolo e Piramide, per poi tornare nel centro storico nel tratto finale con l'arrivo all'interno del Circo Massimo, dove ad aspettare i partecipanti ci sarà l'animazione firmata Radio 105, radio ufficiale dell'Acea Maratona di Roma.

La medaglia per gli amatori firmata Chiara Principe

Novità di questa edizione e' la medaglia per i partecipanti alla Fun Run, realizzata dalla giovane artista romana Chiara Principe e prodotta grazie al supporto del centro commerciale Roma Est. Nei giorni successivi dell'evento, grazie al Progetto Archeorunning saranno organizzati, con guide esperte di storia romana, diversi appuntamenti di corsa in alcuni punti del percorso.

Maratona di Roma, i trasporti: bus sospesi e linee limitate

Quattro municipi attraversati, città divisa in due. Strade con accesso limitato e divieti di sosta, con i vigili impegnati sin da sabato in un super lavoro per le rimozioni. Anche il trasporto pubblico lascerà spazio ai corridori. Tante le linee sospese e i bus con percorso limitato. (QUI TUTTE LE STRADE CHIUSE)

Molte anche le strade chiuse e dunque impercorribili: da Garbatella a Ponte Milvio passando per Lungotevere, Flaminio e Parioli. Roma sarà letteralmente spaccata in due. Qui nel dettaglio tutti i divieti.

Dove vedere in diretta la Maratona di Roma

L'evento sarà trasmesso in diretta su RaiSport dalle 8.30 alle 12.00 La società svizzera Exora Sa si occuperà della produzione tv con i più moderni mezzi tecnologici di ripresa, mentre Oneplayer, advisor per i diritti televisivi internazionali, ha ottenuto la trasmissione in diretta di 3 ore e la messa in onda degli highlights in oltre 100 nazioni.