Manuel Bortuzzo torna a nuotare dopo la sparatoria. Il video postato dal papà fa il giro del web

Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto ferito in una sparatoria all'Axa, quartiere a sud di Roma, è tornato nel suo elemento naturale: l'acqua.



Il 19enne, rimasto paralizzato, ha fatto una serie di bracciate in piscina, come mostra l'ultimo video pubblicato dal padre sull'account Instagram del figlio.



E così, mentre i due aggressori hanno chiesto di essere processati con il rito abbreviato, lui si allena e sfida Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri, campioni di nuoto italiani.



Le immagini di Manuel hanno fatto subito il giro del web. "La sua forza di volontà e la sua determinazione sono state più forti dei proiettili che gli hanno paralizzato le gambe. Questo ragazzo è un campione nella vita e nello sport, Manuel sei un esempio per tutti noi", ha commentato Giorgia Meloni.



"Dopo essere rimasto paralizzato alle gambe in seguito a quell'infame sparatoria di Roma, oggi Manuel è tornato a nuotare. Emozionante! Onore alla tua forza di volontà e alla tua perseveranza, sei un esempio per tutti noi", ha scrivo Matteo Salvini.