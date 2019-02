Manuel siamo tutti con te: da Magnini a Barelli, il nuoto si stringe al ragazzo ferito all’Axa

Manuel Bortuzzo molto probabilmente non potrà tornare a camminare. Il professore Alberto Delitala responsabile della Neurochirurgia del San Camillo è stato chiaro ieri in merito alle condizioni del ragazzo ferito da un colpo di arma da fuoco nella notte tra sabato e domenica all'Axa.

"C'è una lesione del midollo completa. Questo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe" ha detto.

Il neanche 20enne nuotatore nato a Treviso ma tesserato per la società Aurelia Nuoto di Roma dove stava cercando di specializzarsi nei 400 e nei 1500 metri è stato ferito, probabilmente per errore, e su questo la Polizia sta ancora indagando.

Il mondo del nuoto italiano nel frattempo si è stretto intorno a Manuel e alla sua maglia. Filippo Magnini ha voluto inviare un messaggio a Bortuzzo tramite Instagram: "Assurdo quello che ti è successo, prego e spero avvenga il miracolo. Forza e coraggio, lotta e non mollare mai". Sotto choc Gabriele Detti, nuotatore Azzurro e amico di Manuel.

"Speriamo in un miracolo, chiediamo il massimo rispetto per la privacy e confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura affinché consegnino alla giustizia i responsabili del vile agguato avvenuto nella notte tra sabato e domenica", ha aggiunto presidente della Federnuoto Paolo Barelli.

Manuel, il responso è di una durezza inaccettabile..tutto il gruppo ti abbraccia e ti manda la forza, che tu sai , ci unisce nei duri allenamenti e nella goliardia di farli insieme...e il dito alzato🖕di Greg rappresenta tutta la nostra rabbia 😡 .. NON MOLLARE !!!! pic.twitter.com/RbRhbO8PWn — marco lancissi (@MLancissi) 5 febbraio 2019

"Bisogna continuare ad essere fiduciosi e a lottare - sottolinea - Intanto sento doveroso ringraziare anche a nome di papà Franco, di mamma Rossella e dei fratelli Michelle, Jennifer e Kevin l'ospedale San Camillo, le forze dell'ordine e tutti coloro che stanno inviando messaggi di affetto e solidarietà Continueremo ad offrire la migliore assistenza possibile al giovane Manuel e alla sua famiglia e auspichiamo che questo dramma possa diventare un monito per un futuro diverso. Una serata tra amici non può trasformarsi in tragedia".

"Forza Manuel siamo tutti con te! Una comunità intera si stringe intorno a te e alla tua famiglia in questo momento così difficile. Spero che i colpevoli vengano al più presto assicurati alla giustizia". È il pensiero per Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto gravemente ferito in una sparatoria a Roma, che il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, affida a Twitter.

Sullo stesso social anche la sindaca Virginia Raggi si era già espressa mente ieri il Ministro Matteo Salvini ha promesso che presto sarà arrestato chi ha fatto fuoco: "Sono vicino a Manuel e alla sua famiglia, stiamo facendo tutto il possibile perché i delinquenti che hanno sparato siano presi e messi in galera".

Forza Manuel siamo tutti con te! Una comunità intera si stringe intorno a te e alla tua famiglia in questo momento così difficile. Spero che i colpevoli vengano al più presto assicurati alla giustizia — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 5 febbraio 2019

.@Roma è al fianco della famiglia di #Manuel, giovane promessa del nuoto. Fare chiarezza su sparatoria all'Axa in modo da assicurare al più presto i responsabili alla giustizia. @FINOfficial_ — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 3 febbraio 2019

Sono vicino a Manuel e alla sua famiglia, stiamo facendo tutto il possibile perché i delinquenti che hanno sparato siano presi e messi in galera. pic.twitter.com/gctjzdIAnK — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 5 febbraio 2019