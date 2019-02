Manuel Bortuzzo, il bacio con la fidanzata su Instagram: "Ci riprenderemo tutto"

"Ci riprenderemo tutto". E' questo il messaggio pubblicato da Manuel Bortuzzo sul suo profilo Instagram in occasione di San Valentino.

Manuel Bortuzzo: in ospedale la sorpresa di San Valentino

Uno scatto realizzato nella stanza dell'ospedale San Camillo dove il giovane nuotatore dell'Axa è ricoverato dopo essere stato ferito da un colpo di pistola nella notte tra il 2 e 3 febbraio in piazza Eschilo. Uno scambio di persona che gli costerà la paralisi. In carcere per l'agguato Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano.

Nella foto, stretta in un abbraccio, la sua fidanzata: presente anche lei nella notte della sparatoria e uscita fortunatamente illesa.

Per festeggiare il giorno degli innamorati due peluche e un palloncino a forma di cuore per Manuel Bortuzzo che, dopo la Instagram Story realizzata per ringraziare quanti gli hanno espresso solidarietà e vicinanza, è tornato ad utilizzare i social ed in particolare Instagram.

La dedica di Bebe Vio a Manuel Bortuzzo

Un canale che nei giorni scorsi lo ha messo direttamente in contatto con un'altra sportiva, la campionessa paralimpica Bebe Vio che Manuel ha detto di considerare "un grande punto di riferimento sportivo".

L'azzurra, reduce dall'oro nel fioretto femminile in Coppa del Mondo a Dubai, ha dedicato la vittoria anche al nuotatore dell'Axa: "La dedica? - ha scritto Bebe Vio - A tutti quelli che cadono ma appena possono si rialzano e riprendono a correre... o a nuotare! Daje Manuel!!!".