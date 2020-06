Sul tram derubano una donna: il furto della banda delle ladre in dolce attesa

Hanno accerchiato una donna e le hanno portato via il portafogli a bordo del tram. La loro azione non è passata inosservata ai militari della stazione San Lorenzo in Lucina intervenendo le hanno immediatamente bloccate.

Cinque giovani donne di età compresa tra i 19 e i 26 anni e tutte in dolce attesa, provenienti da vari insediamenti della Capitale e della provincia, sono entrate in azione a bordo del tram 3 in via Marmorata. Hanno accerchiato un’anziana donna romana e le hanno sfilato il portafogli con carte di credito e denaro contante.

I militari, in servizio antiborseggio, hanno assistito alla scena e sono immediatamente intervenuti bloccando le ladre e recuperando la refurtiva, interamente restituita alla vittima. Per le cinque donne, in virtù del loro stato di gravidanza, è scattata la denuncia a piede libero.