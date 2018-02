Manifestazioni a Roma, identificati 18 appartenenti a Forza Nuova

Nella serata di ieri, nel corso dei servizi preventivi di controllo dei luoghi interessati alle manifestazioni odierne, agenti della Polizia di Stato, in via delle Terme di Diocleziano hanno controllato 14 giovani, tutti riconducili al movimento politico Forza Nuova. Nella circostanza, sono stati rinvenuti, a bordo di due autovetture, alcuni manifesti di diverse dimensioni con scritto “resisti contro il sistema”, “anime ribelli”, “non voglio vedere la morte d Roma, Iorio sindaco” con i simboli di Forza Nuova e Lotta Studentesca, nonché materiale per affiggere.

In precedenza, in via Casal dei Pazzi, altri 4 ragazzi, riconducibili sempre al movimento politico di Forza Nuova, sono stati controllati a bordo di un’autovettura, all’interno della quale, i poliziotti, hanno rinvenuto bandiere di colore nero, bombolette spray di colore nero e fumogeni.

Stamane invece, presso il casello autostradale di Roma Nord, durante i controlli, gli agenti hanno identificato un brasiliano che, a bordo di pullman proveniente da Brescia, è stato trovato in possesso di una maschera antigas e di un paradenti. L’uomo, a Roma per partecipare alla manifestazione dei SI.COBAS, sarà denunciato all’autorità giudiziaria.