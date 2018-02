Roma città blindata: quattro manifestazioni per un sabato ad alta tensione

Sabato ad alta tensione per Roma. Quattro le manifestazioni in programma con le forze dell'ordine allertate da giorni per mettere a punto il dispositivo di sicurezza. Il timore è quello degli infiltrati e del caos già visto nel corso di queste settimane di campagna elettorale. Dopo gli incidenti di Torino e quelli di Pisa di ieri, l'attenzione è ancora più alta. Ieri l'ultima riunione e la predisposizione di un'ordinanza di 42 pagine.

Le quattro manifestazioni in programma a Roma

Dalle ore 13.00 alle 17.00 manifestazione indetta dall’ANPI con corteo con partenza da piazza della Repubblica a piazza del Popolo. Un'ora dopo No vax in sit in in piazza di Porta San Giovanni. Sempre alle 14, ma all'Esqulino, partirà il corteo dei Cobas che raggiungerà piazza Madonna di Loreto. A chiudere, alle 18 e fino alle 20 la manifestazione presso i giardini di piazza Vittorio di Fratelli d'Italia. In periferia, lontani quindi dal centro, i Movimenti Antagonisti capitolini saranno in presidio resso la sede del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria.

Attesi 400 pullman

Oltre 400 gli autobus attesi insieme a numerosi manifestanti che arriveranno in treno, navi e mezzi propri. Anagnina e Ponte Mammolo, i parcheggi di scambio raccomandati per i partecipanti alle iniziative di ANPI e NO VAX mentre per coloro che prenderanno parte alla manifestazione di S.I. COBAS è stato individuato il parcheggio nell’area del Circo Massimo, dove i pullman si posizioneranno dopo aver lasciato le persone a piazza dell’Esquilino. "Ribadita", spiega la Questura, "la richiesta ai promotori di informare tutti i partecipanti dell’ esigenza di collaborare nei controlli, affinché sia garantito il tempestivo avvio alle zone di concentramento". Tra le raccomandazioni quella di non portare al seguito materiale o vestiario idoneo al travisamento, mazze, bastoni e aste rigide, fatta eccezione per le aste con anima vuota tradizionalmente usate per le bandiere.

La scientifica riprenderà tutto

Saranno 2 i cerchi concentrici di controllo: il primo ai caselli ed alle maggiori vie consolari romane, mentre il secondo, riguarderà ciascuna delle aree di concentramento. La Polizia Scientifica riprenderà tutte le operazioni di controllo e afflusso, anche per acquisire elementi utili all’identificazione di responsabili di eventuali illegalità. Hanno partecipato al tavolo tecnico di ieri anche gli artificieri: si è parlato infatti anche delle misure di disinnesco e autotutela di eventuale rinvenimento di materiali esplodenti.

In campo 3500 uomini e droni

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza metteranno in campo 3500 uomini. A supportare le operazioni anche i militari dell'Esercito mentre dall'alto, i droni, sorveglieranno la situazione sulle strade della Capitale.

"Le forze dell'ordine saranno impegnate per consentire a tutti di manifestare liberamente ed esprimere il loro pensiero. Siamo lì per garantire la sicurezza ma non ci sarà spazio per nessun tipo d'intolleranza", - ha detto Roberto Massucci, capo gabinetto della Questura di Roma, a Radio Anch'io. "I nostri servizi inizieranno sin dalla mattina presto ai caselli delle autostrade e sulle vie consolari. Le persone che saranno individuate come potenziali disturbatori saranno fermate".

"Vietate asta, caschi e vestiario utile al travisamento"

Non si potreà partecipare alle manifestazioni con "oggetti contundenti, aste rigide di bandiere, vestiario utile al travisamento e ogni altro strumento potenzialmente utilizzabile per occultare la propria identità". Vietati anche caschi, elmetti o cappelli rigidi come prevede l'ordinanza del questore Guido Marino.

"Duplice l'obiettivo - rende noto la Questura - garantire un elevato standard di prevenzione antiterrorismo ed evitare che gruppi di facinorosi possano infiltrare i cortei con conseguenze negative per l'ordine e la sicurezza".