Manifestazione e proteste contro il Governo, tensione con le forze dell'ordine al centro di Roma

Tensione a Roma in centro a per alcune manifestazioni organizzate da diversi gruppi riconducibili anche all'estrema destra, in particolare 'Marcia su Roma' e Casapound, in protesta contro il Governo, nella giornata del 30 maggio. Tra loro anche qualcuno che indossa i 'gilet arancioni' e tanti cittadini provenienti da diverse zone di Italia.

Ingente la presenza di mezzi blindati della Polizia, Finanza e dei Carabinieri, con le forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa per impedire l'afflusso verso Palazzo Chigi e Montecitorio.

"Traditori. Ridateci la libertà", hanno urlato i manifestanti condendo poi le proteste con vari insulti verso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Il coronavirus è tutto un disegno politico, economico e sociale perché vogliono venderci alla Cina", dicono ancora. Dalle 12 i momenti di tensione con spintoni con le forze dell'ordine, anche nei pressi di Montecitorio.

I mezzi blindati della Polizia e dei Carabinieri hanno avanzato da via del Corso verso piazza Venezia, costringendo lentamente ad arretrare i manifestanti. Contemporaneamente sono arrivati altri mezzi dal lato dell'Altare della Patria e da via IV Novembre per delimitare l'area in cui si svolge la protesta.

L'obiettivo dei manifestanti era raggiungere Palazzo Chigi e Montecitorio. In Piazza Venezia e via del Corso, chiuse al traffico, alcune centinaia di persone si sono invece sedute a terra.

Tra i manifestanti anche le Mascherine Tricolori che contestano "le restrizioni alla libertà giustificate con l'emergenza sanitaria e le misure insufficienti messe in campo per far fronte ad una crisi economica e sociale senza precedenti" e chiedono che "la parola torni al popolo", annunciando nelle prossime settimane anche "una grande manifestazione nazionale unitaria".

Altre decine di manifestanti si sono fermate invece a piazza del popolo, a Roma, per un manifestazione contro le politiche monetarie europee. In piazza, tra gli altri, gli aderenti a Vox Italia e ad altre formazioni che chiedono l'Italexit, come si legge in un cartello affisso sul muro sotto il Pincio. Distanze di sicurezza rispettate tra i manifestanti, pochi senza mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.