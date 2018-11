Manifestazione per i diritti dei migranti e contro decreto Salvini: arriva l'ok dalla Questura, si farà

Dopo le polemiche del fine settimana, questa mattina, la Questura di Roma ha concordato con i rappresentanti degli organizzatori il percorso del corteo che si terrà nella giornata del 15 dicembre a Roma per la manifestazione nazionale 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'.

La manifestazione, organizzata e partecipata da un largo arco di associazioni migranti, forze sindacali e sociali e politiche per la regolarizzazione dei migranti, permesso di soggiorno, contro il decreto Salvini, no al razzismo, no al sessismo, contro le disuguaglianze sociali, per il diritto al reddito, alla casa e alla residenza.

Il corteo, autorizzato anche formalmente, partirà da Piazza della Repubblica alle ore 14 e si concluderà con gli interventi di tutte le forze che l’hanno promosso e vi hanno aderito in Piazza Madonna di Loreto (Piazza Venezia) alle ore 20 circa. Secondo gli organizzatori è prevista la massiccia partecipazione da ogni parte di Italia di circa 10.000 persone.