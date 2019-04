La piazza di Ostia è giovane, in mille al corteo dopo aggressione razzista: "Noi liberi da odio e violenza"

Ostia è antifascista. Nel Municipio passato alla storia per aver eletto il primo consigliere ‘nero’, inteso come CasaPound, si è levato un moto contro il razzismo. Dalle 15 di oggi, sabato 6 aprile, circa mille persone sono scese in strada per dare supporto a Mario, nome di fantasia, 17enne aggredito in via Vasco de Gama a marzo.

Il minorenne, circondato da 12 persone, era stato picchiato dal branco al grido: “Negro di m...a”. Mario, italiano di origini senegalesi, ha subito ferite guaribili in venti giorni.

Oggi i compagni di scuola, gli amici e anche collettivi e associazioni di Ostia si sono unite per far sentire la loro voce: “Siamo tutti anti fascisti” e ancora “12 contro 1, non me sta bene che no”, citando Simone, il 15enne che a Torre Maura ha risposto, e smontato, il rappresentante di Casapound Mauro Antonini.

“Questi gravissimi fatti non possono passare sotto silenzio. Sono le conseguenze materiali delle politiche scellerate che negli ultimi decenni hanno prodotto sempre più povertà e discriminazione. Rivendichiamo il diritto di vivere il nostro territorio libero dall'odio e dalla violenza”, dicono i ragazzi del Collettivo Anco Marzio che hanno organizzato la manifestazione di oggi.