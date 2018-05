Guasto a conduttura Acea: tre quartieri senza acqua

Venerdì senza acqua per le zone del municipio di Arvalia. Nella notte un guasto in via Gaetano Fuggetta ha mandato in tilt le tubature Acea, causando così disservizi tra le vie di Villa Bonelli, Portuense e Magliana Nuova. Tanti i residenti ed i commercianti a secco. Diverse le testimonianze dei cittadini che documentano come il siano rimaste a secco anche le aree di via Lupatelli e via Baffi.

Sul posto, allertati, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per un sopralluogo, ed i tecnici Acea che aggiusteranno il guasto in giornata. La rottura della conduttura ha anche causato un parziale allagamento di via Fuggetta dove, lo scorso aprile, un serio avvallamento aveva portato i Vigili del Fuoco alla chiusura della strada.

"Quest'oggi i cittadini si sono svegliati con una brutta sorpresa. Purtroppo le tubature come è noto sono molto vecchie e lo stress a cui sono sottoposte tra inverno e primavera-estate è tale che soprattutto in questa zona da anni si manifestano esplosioni. Ci aspettiamo sempre che il movimento 5 stelle cominci a fare la maggioranza e seriamente insieme all'acea metta in campo una pianificazione seria per dirimere definitivamente questa problemtica", commenta Daniele Catalano consigliere del Municipio Roma X di Fratelli d'Italia.