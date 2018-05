Guasto a serbatoio Acea: manca acqua a Fiumicino ed Isola Sacra

Un guasto al serbatoio Acea di Fiumicino e il conseguente brusco abbassamento della pressione idrica sta provocando gravi disagi ai cittadini di Fiumicino e Isola Sacra. A comunicare il disservizio è una nota dell'amministrazione del sindaco Esterino Montino.

Acea sta intervenendo per riparare il danno e riportare il servizio alla normalità, intanto l'azienda che si occupa dell'erogazione dell' acqua, su richiesta dell'Amministrazione comunale sta inviando nove autobotti per affrontare e ridurre i disagi che saranno posizionate in diverse zone della città.